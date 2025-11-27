En marcha la reforma del parque y el entorno del centro social de Laro

El Concello de Silleda ha iniciado las obras de reforma integral del parque y el entorno del centro social de Laro. La inversión es de 46.000 euros y procede del plan Máis Provincia, de la Diputación.

Las obras, adjudicada a la empresa Míguez Xestoso, permitirán modernizar y dignificar un punto de encuentro fundamental para la vida social de la parroquia. El espacio contará con nuevo cierre perimetral y se reordenará para mejorar la comodidad y la accesibilidad. Además del área infantil, en la que se renovarán juegos y pavimento, dispondrá de una zona de descanso y convivencia, con nuevo mobiliario urbano e integración del parque biosaludable, que será recolocado para optimizar el espacio.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó los trabajos acompañada por su director para supervisar las primeras actuaciones sobre el terreno. «Estamos cumprindo coa veciñanza de Laro e coa súa demanda de contar cun espazo renovado e seguro», valora la regidora. La intervención permitirá «recuperar un lugar de encontro, pensado para nenos, maiores e para a vida comunitaria desta parroquia», concluye.