Lalín aportará 3.000 euros para la campaña de regalos navideños

El Concello de Lalín ha detectado un incremento de familias con dificultades para asumir gastos navideños como la adquisición de regalos para los más pequeños. Esta es una de las razones por las que la campaña municipal Nengún neno sen xoguete cuente por primera vez con una partida económica específica y con los 3.000 euros que aportará el ayuntamiento, se reforzarán las donaciones particulares, colectivos o establecimientos.

El concejal delegado, Avelino Souto, precisó que estos 3.000 euros irán destinados a la compra de juegos educativos o regalos «para que ningún neno deste concello estea sen xoguetes neste Nadal». Para el edil no conviene olvidar que con esta campaña se reivindican las Navidades, también, como un acontecimiento de carácter religioso sobre el «nacimiento de Cristo y seas creyente o no son esos los valores cristianos». En este sentido apostó por dar protagonismo a los Reyes Magos frente a «Papa Noel ni un invento de la Coca Cola».

Las personas que deseen colaborar con esta campaña podrán llevar juguetes educativos en buen estado a las dependencias del Desván Municipal los martes y jueves (de 10.00 a 13.00 horas). Reiteró que los presentes que se donen estén en buen estado pues, dijo, los voluntarios que se prestan a recoger y seleccionar los donativos no funcionan como «un punto de reciclaje». La segunda forma de colaborar con esta iniciativa es para los negocios, que podrán habilitar un punto de recogida y para ello deberán contactar con el departamento municipal de Servizos Sociais o remitiendo un correo a la dirección eva.prieto@lalin.gal. La tercera vía incluye a particulares o asociaciones que habitualmente ya participan, que podrán llevar sus donaciones, también económicas, a uno de los puntos de recogida. Las entregas podrán realizarse hasta el 15 de diciembre, con el fin de que entre el 17 y el 19 el ayuntamiento distribuya los regalos entre las familias en situación de vulnerabilidad. «Ata agora facíanse as entregas coas donacións particulares, pero non chegaban», añadió Souto.

Dos centenares de ayudas de 100 euros para material escolar

Avelino Souto visitó ayer el comercio Deporibérica, en la calle Antonia Ferrín Moreiras, donde hizo balance de las ayudas municipales destinadas a la adquisición de material deportivo para el curso escolar. En este negocio, uno en los que los beneficiarios de las prestaciones pueden gastar los vales, explicó que la partida presupuestaria habilitada por la administración finalmente no se agotó a pesar de haber dado cobertura a la práctica totalidad de las solicitudes. Fueron algo más de 200, de las que se aprobaron con arreglo a los criterios de las bases, un total de 202, por importe de 100 euros por niño. Es decir, en este año la cuantía liberada por la administración local para las becas de escolarización rebasaron ligeramente los 20.00 euros. Están destinadas a familias baremadas por los servicios sociales municipales.