La jueza envía a un psiquiátrico al agresor de su mujer y un hijo
REDACCIÓN
El lalinense arrestado el pasado martes acusado de un presunto delito de violencia de género tendrá que ingresar en un centro psiquiátrico por orden judicial, tal y como informan desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El varón, de unos 70 años de edad, finalmente no pasó a disposición del juzgado porque el forense determinó que en estos momentos no tiene capacidad para prestar declaración. Por tal motivo, la magistrada decretó su internamiento en un centro psiquiátrico de manera inmediata.
El hombre fue detenido después de que hubiese intentado agredir, presuntamente, tanto a su esposa como a un hijo con un hacha. La mujer fue trasladada de urgencia al centro de salud de Lalín, donde fue atendida para ser sometida a una revisión médica que concretase el verdadero alcance de las lesiones producidas por el agresor. Las heridas, al menos en el caso de la mujer, no revestían gravedad alguna, como tampoco en la persona de su vástago.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»