Homenaxe a Neira Vilas en Gres co gallo de seu décimo cabodano

Tal día coma hoxe de 2015 falecía o escritor Xosé Neira Vilas e a fundación que leva o seu nome celebra un acto polo décimo cabodano. Convoca a lectores e admiradores da súa obra a participar na ofrenda floral que, a modo de homenaxe e recordo, terá lugar ás 17 horas no cemiterio de Gres, onde repousa xunto á súa compañeira de vida, a escritora galego-cubana Anisia Miranda.

A continuación, xa na sede da fundación, na Casa do Romano, terá lugar a presentación do libro Correspondencia 1965-2014, que recolle o intercambio epistolar entre o autor de Memorias dun neno labrego e o profesor Xesús Alonso Montero, tamén prologuista deste volume de case 800 páxinas. Intervirán o director xeral de Galaxia, Xosé Manuel Soutullo, e o secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, que colabora na edición. Está previsto que haxa exemplares á venda a disposición do público asistente.

