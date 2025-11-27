A Estrada, el municipio con más uso del ‘carsharing rural’ en toda España

A Estrada se ha convertido en el municipio de España con más kilómetros recorridos del programa carsharing rural. Así lo destacó este mediodía el gerente de Hyupersa, Sergi Sánchez, durante la presentación de un nuevo vehículo eléctrico incorporado al programa Vive, un sistema implantado en el concello desde 2023 y que ya cuenta con más de 300 usuarios registrados. Según Sánchez, A Estrada es «el municipio de España con más kilómetros recorridos, y con diferencia», un dato que confirma el éxito de un modelo de movilidad que no deja de crecer.

En el acto participaron también la alcaldesa en funciones, Amalia Goldar, y el agente de Hyundai en A Estrada, Víctor Louzao. El representante de Hyupersa explicó que el número de usuarios «no solo se mantiene, sino que va subiendo paulatinamente», lo que demuestra que el sistema «funciona y es útil para los vecinos». Añadió además que muchos de ellos repiten la experiencia, reservando y utilizando el coche para sus gestiones habituales.

El tiempo de uso varía según las necesidades de cada persona: hay vecinos que lo solicitan durante una o dos horas y otros que lo emplean durante toda la jornada. La elevada demanda hace que el servicio esté cerca de alcanzar los 60.000 kilómetros anuales, una cifra significativa teniendo en cuenta que se implantó hace dos años.

Por su parte, Amalia Goldar expresó la satisfacción del gobierno local con el funcionamiento del coche compartido y con la posibilidad de que los vecinos dispongan del vehículo «todos los días del año». «Además de facilitar el acceso, fomentamos el uso del coche eléctrico, algo que considero importante», señaló la regidora en funciones.

No obstante, Goldar aprovechó para hacer un llamamiento al uso responsable del servicio. «Pedimos a los usuarios que cuiden el vehículo y lo utilicen adecuadamente. Es algo que está para todos y todos debemos cuidarlo», indicó. En esta línea, recordó que aunque existe un mantenimiento semanal, es esencial dejar el coche «al menos, como se encontró».

Así pues, el nuevo vehículo presentado mantiene el modelo anterior, aunque cambia de color. Se trata de un Hyundai Inster 100% eléctrico, con una autonomía de 350 kilómetros en carretera y alrededor de 400 en circulación urbana. Para utilizarlo, es necesario registrarse en la aplicación Vive Hyundai, completar el formulario y aportar la documentación requerida. La tarifa es de 5 euros por hora, con un máximo de 20 euros para quienes lo alquilen durante todo el día.