A Deputación financia as escolas de bandas
A Deputación de Pontevedra, a través do seu departamento de Cultura, aprobou a relación de axudas a asociacións das bandas de música de concellos dezaos, fondos destinados a sufragar gastos de funcionamento das escolas musicais. A de Agolada recibirá 3.593 euros, a de Vilatuxe contará con outros 4.209 e xa por último a que resenta á Banda de Lalín obterá a contía de 4.106 euros. En total son 11.908 euros.
- Davila 25/11/2025
