El Concilia Nadal de Vila de Cruces abre la inscripción entre los días 1 y 9

El Concello de Vila de Cruces organiza un programa para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones de Navidad. Ofrecerá actividades lúdico-educativas exclusivamente para el alumnado de los CEIP Cerdeiriñas y Nosa Señora da Piedade los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y del 2 al 5 y el 7 de enero, en horario de 8:45 a 13:15. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del colegio en el que curse estudios cada niño.

La inscripción para el Concilia Nadal 2025 estará abierta del 1 al 9 de diciembre; las plazas son limitadas y se asignarán por orden de llegada. Las bases pueden consultarse en la web municipal, desde la que podrá descargarse la ficha de inscripción. Una vez cubierta, deberá enviarse al correo electrónico mireya.otero@viladecruces.es, a través del cual se confirmarán las plazas. El precio es de 35 euros por participante y el pago debe efectuarse antes del 15 de diciembre, con el envío del justificante al mismo e-mail.