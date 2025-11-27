Concentración en Soutelo ante la ausencia de profesor de PT

La comunidad que rodea al CEIP Avelino Cachafeiro reforzó ayer su protesta por la falta de un docente de Pedagogía Terapéutica (PT), con una concentración en la Praza do Gaiteiro de Soutelo de Montes. En ella participaron alumnos, familias, representantes políticos y la ANPA del colegio, principal impulsora del movimiento. Esta movilización superó las expectativas de la asociación, que denuncia que el alumnado afectado continúa sin recibir el apoyo especializado que precisa.

Marina Hernández, tesorera del ANPA Meixoeiro, aseguró que la respuesta social fue muy superior a la prevista. «Acudieron bastantes familias, y en torno al 75% del alumnado del centro», señaló. La participación «tuvo especial mérito», añadió, «porque en Infantil los niños tuvieron que ser recogidos en el aula para poder asistir», lo que exigía un desplazamiento previo de sus familiares.

A la concentración se sumaron también representantes de la ANPA del colegio de Cerdedo, que acudieron en apoyo de la reclamación, y también estuvieron presentes miembros de la corporación municipal de Forcarei, como la alcaldesa popular, Belén Cachefeiro, Ángeles Ballesteros, y miembros del PSOE, como Verónica Pichel o Beatriz Rodríguez.

Hernández confirma que la opción de compartir el profesor de PT con Forcarei «es muy reducida», y explica que «depende de la persona que está ocupando la plaza». La asociación planea mantener la presión social, por lo que presentarán la próxima semana las más de 700 firmas recogidas durante estos días. Marina Hernández quiso por último «agradecer el enorme apoyo vecinal a todos los que fueron».