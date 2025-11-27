El Concello y el Centro Cultural en Buenos Aires renuevan convenio
REDACCIÓN
A Estrada y Argentino consolidan sus lazos un año mas, después de que el alcalde, Gonzalo Louzao, y el presidente del Centro Cultural Partido de A Estrada en Buenos Aires, José Manuel Besteiro, firmaran el convenio anual de colaboración este martes.
Entre otras cuestiones, el acuerdo contempla que el Concello aporte 1.500 euros para promover la cultura estradense y gallega en el centro argentino. Mientras, la asociación fundada hace 82 años tras fusionarse la Unión Estradense y la Federación Agraria, busca unir a los residentes estradenses en Argentina. Con esta ayuda, el centro organiza actividades educativas, gastronómicas y culturales, incluyendo el coro «Airiños da Nosa Terra». También se celebran eventos con gastronomía gallega en fechas señaladas.
