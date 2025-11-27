Las comarcas tendrán presencia en la dirección del Sindicato Labrego Galego

El Sindicato Labrego Galego (SLG) celebra este sábado en Lalín su XI Congreso en el que se decidirá la dirección de esta central agraria para los próximos cuatro años. Será en el auditorio municipal y dará comienzo a las 10.30 horas en un acto exclusivo para afiliados, donde se expondrán los balances del último mandato de actividad política y sindical.

El SLG avanzó la conformación de las personas elegidas para formar la Dirección Nacional, si bien esta quincena de representantes no suponen toda la junta. De las comarcas figura en el puesto número 10 Manuel Villaverde Salgueiro (Tabeirós-Terra de Montes), mientras que Concepción Fernández Méndez representará a Deza como cuarta suplente.

Isabel Vilaba Seivane, secretaria de la organización desde 2012, afirma que «estamos nun momento moi importante, máis ca nunca para protexer todo o sistema de producción de alimentos que temos en Galiza. Cada vez temos menos persoas agricultoras», indica.