Cáritas recibe una donación de 200 kilos de la escuela infantil
REDACCIÓN
Con la llegada de la Navidad, Cáritas Parroquial de A Estrada inicia sus tradicionales campañas de recogida de donativos para ayudar a las familias más necesitadas del municipio. La primera acción ha sido la venta de participaciones de la lotería de Navidad, disponibles en la oficina su oficina de la calle San Paio, así como en los despachos de la Panadería Cervela. Próximamente también comenzará la consolidada Operación Kilo, otra de las iniciativas solidarias más esperadas en estas fechas.
En otra línea, la entidad quiso agradecer a la Escola Infantil Municipal, que entregó esta semana unos 200 kilos de productos, incluyendo juguetes, pañales, ropa, alimentos y artículos de higiene destinados a niños. Los objetos se recogieron durante la ‘Semana de la Infancia’, que enmarca la conmemoración el 20 de noviembre del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Cáritas destacó, además, la labora de la EIM en la búsqueda constante de la mejora de condiciones de vida de los más pequeños.
