El BNG pide recursos para el alumnado vulnerable

La portavoz a nivel autonómico del BNG, Ana Pontón, recibió este martes a la familia de la alumna estradense del IES Manuel García Barros que requiere a la Consellería de Educación la dotación de los serivicios de una cuidadora durante el horario lectivo. La reunión tuvo lugar en la misma jornada en la que se presentaban en el Parlamento gallego la recopilación decasi 3.000 firmas mostrando respaldo social a las demandas de la estudiante y sus familiares.

La menor, cuya discapacidad fue incrementada en su última valoración médica, enfrenta el curso sin el apoyo específico recomendado, pese a que el informe clínico considera «imprescindible» la supervisión estrecha de la adolescente dada su elevada vulnerabilidad.

La situación de la estudiante empeoró tras el cambio de centro y el aumento del número de alumnos en su aula, pero la Consellería de Educación, según expone la familia, mantiene que no reúne los requisitos para acceder a recursos adicionales. Ante esto, el BNG se comprometió a trasladar su caso, así como otros similares de la comarca, a la comisión cuarta de Educación. Además, desde la formación nacionalista denuncian que los recortes en recursos humanos dificultan el derecho a la inclusión. También el representante del partido a nivel local, Xoán Reices, manifestó sus críticas al gobierno autonómico: «A Xunta aforra a costa do benestar do alumnado máis vulnerable».