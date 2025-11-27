Atienden a una joven de 30 años tras salirse de la vía en Codeseda

Los servicios de emergencias atendieron ayer por la mañana a una joven de 30 años de edad tras salirse de la vía con su vehículo en la EP-7001, a la altura de la parroquia estradense de Codeseda.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 10.00 horas, cuando la mujer, que viajaba sola en el vehículo, se precipitó fuera de la vía, con una maniobra que resultó en varias vueltas de campama del turismo. Pese a lo aparatoso del accidente, el coche acabó fuera de la calzada, en una posición que permitió a la conductora salir por su propio pie. Si bien no presentaba heridas graves, fue precisa la intervención de una unidad móvil de Emerxencias A Estrada. Al punto también se desplazó la Guardia Civil de Tráfico.