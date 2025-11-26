Tramitan la baja de 19 negocios hosteleros en Lalín y Cerdedo-Cotobade

La Xunta tramitó la resolución de la baja de la autorización turística y cancelación de la inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de 19 establecimientos de hostelería de los municipios de Lalín y de Cerdedo-Cotobade. La mayor parte son bares y otros tipos de negocios del sector hostelero que cerraron sus puertas hace muchos años y por eso se decreta también la baja de su permiso turístico.

Once son establecimientos situados en el término municipal lalinense, tanto en el núcleo urbano como en el rural, mientras que los ocho restantes corresponden a lugares de Cerdedo-Cotobade como Sacos, Borela, Tenorio, Barbeitos o Cutián.