Tramitan la baja de 19 negocios hosteleros en Lalín y Cerdedo-Cotobade
REDACCIÓN
Lalín
La Xunta tramitó la resolución de la baja de la autorización turística y cancelación de la inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de 19 establecimientos de hostelería de los municipios de Lalín y de Cerdedo-Cotobade. La mayor parte son bares y otros tipos de negocios del sector hostelero que cerraron sus puertas hace muchos años y por eso se decreta también la baja de su permiso turístico.
Once son establecimientos situados en el término municipal lalinense, tanto en el núcleo urbano como en el rural, mientras que los ocho restantes corresponden a lugares de Cerdedo-Cotobade como Sacos, Borela, Tenorio, Barbeitos o Cutián.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra