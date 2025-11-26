Socade organiza su Feira de San Martiño el día 30 en Guimarei
REDACCIÓN
El Recinto Ferial de Guimarei acogerá el próximo domingo 30 de noviembre su tradicional Feira de San Martiño, organizada por Socade, una jornada que fue aplazada por las restricciones de la Xunta. Este evento. dedicado al caballo comenzará a las 10.00 horas con con la apertura del mercado de ganado equino, donde también empezarán los concursos. Primero competirán los ejemplares cruzados, luego irán los de Pura Raza Galega y finalmente los ponis. A partir de las 12.00 horas será el paseo a caballo por las calles de la villa, y a las 16.00 horas, la Carreira de Burros. Por último, se realizará una yincana equina, que dispondrá de premios en metálico para los ganadores. A mayores, se podrá realizar un bautizo hípico gratuito para todos aquellos que quieran probar a montar a caballo por primera vez.
