Un sitio para Mariló Bueno en Silleda

La corporación municipal de Silleda celebrará este viernes (10:00 horas) su pleno ordinario de noviembre. El gobierno llevará una propuesta para dedicar un espacio del consistorio a la exconcejala fallecida Mariló Bueno.El orden del día también incluye la modificación del reglamento y la tasa del vivero de empresas o la modificación puntual del Plan Xeral en el polígono Área 33, junto con las mociones de los grupos.

La alcaldía propone nombrar las dependencias de Bienestar Social, en la última planta del consistorio, como Espazo Mariló Bueno, en reconocimiento a la amplia trayectoria social y comunitaria de Dolores Bueno Paisano, figura muy querida y destacada en el tejido asociativo de Silleda que falleció el pasado día 9. Fue presidenta de la Asociación Xuntanza de Mulleres, impulsando la formación y participación femenina; responsable comarcal de la AECC, facilitando ayudas a domicilio, apoyo a las familias y contribuyendo a la implantación de la primera unidad móvil de mamografías en España; y una mujer pionera en política, siendo la primera candidata socialista en Silleda, concejala y portavoz municipal en los años 90, abriendo camino para la presencia de las mujeres en la corporación. El acuerdo incluye también la instalación de una placa conmemorativa en el espacio municipal y el traslado del acuerdo a la familia y a las entidades con las que colaboró.

El reglamento del Viveiro Municipal de Empresas se actualiza para incorporar dos espacios dado el incremento de la demanda y la ocupación total de las instalaciones actuales. De este modo, se creará una sala de coworking, situada en la antigua zona de cafetería, como un espacio compartido para varios emprendedores, con seis puestos de trabajo, zonas de reunión y servicios comunes.

El despacho que estaba destinado inicialmente a administración también se reconvertirá en un espacio para personas emprendedoras, ya que el vivero está completo. Estos nuevos usos permitirán ampliar sus posibilidades de emprendimiento, adaptándolo a las necesidades actuales de profesionales autónomos y nuevos proyectos empresariales.

Asimismo, el pleno abordará la actualización del precio público, incorporando tarifas específicas para el nuevo despacho y para los puestos de la sala de coworking, manteniendo «un modelo accesible que facilita a posta en marcha de iniciativas empresariais», indica el ejecutivo. Se establece un precio de 29 euros mensuales para los puestos del espacio compartido y de 40 euros para la que será la oficina número 6.

Otro de los asuntos destacados será la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 1 del PXOM, procedimiento iniciado en febrero de este año que ya cuenta con todos los informes sectoriales favorables. Afecta al parque empresarial Área 33 y tiene como finalidad reorganizar y ajustar las zonas verdes y espacios libres en el entorno de la parcela ligada a Sogama, adaptándolas a la realidad física y a la implantación efectiva de los servicios. Se trata de una actualización técnica que garantiza una ordenación más coherente y funcional del espacio, mejorando su operatividad y favoreciendo el asentamiento de nuevas actividades económicas. La adaptación propuesta no altera la edificabilidad ni los usos previstos, sino que optimiza la distribución de los espacios públicos para garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo.

En marcha las obras de mejora de la pista de A Laxe, en Oleiros

El Concello de Silleda ha puesto en marcha la reforma integral de la pista de A Laxe, en la parroquia de Oleiros. El proyecto asciende a 119.156,92 euros, de los que 98.476,79 proceden del Programa Camiña Rural, convocado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).Con más de 1,4 kilómetros de longitud, la vía comunica la carretera autonómica PO-201 (Silleda-Laro), a la altura de O Carballo, con la aldea de Forcas, en la parroquia de Laro. Es el único acceso para la vecindad de A Laxe, uno de los núcleos más poblados de la zona. Junto con la reforma integral de la vía, también se mejorará el trazado en el tramo inicial de la carretera, eliminando una curva pronunciada gracias a la cesión de tres propietarios.La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y su tenienta, Mónica González Conde, visitaron ayer los trabajos, adjudicados a Taboada y Ramos e iniciados ya semanas atrás, precisamente, con la eliminación de la curva y la limpieza de cunetas, que se harán tendidas en algún tramo. La obra incluye la mejora de toda la capa de rodadura y ya se está ejecutando la primera de regularización.