Sesión de observación astronómica en Lalín
Un grupo del Club de Ciencias del IES Ramón Aller participa hoy en un sesión de observación telescópica de la luna, la nebulosa anillar de Lira, Saturno y una estrella doble en el museo-observatorio de Lalín. Serán atendidos por los profesores José Ángel Docobo y Luca Piccotti a partir de las 20.00 horas. La cita forma parte de las actividades Starlight de este año.
