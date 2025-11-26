El precio del porcino cebado vuelve a bajar
La Central Agropecuaria de Galicia vivió ayer una jornada marcada por la estabilidad en los precios, con la única excepción del porcino cebado. Tras una semana sin variación, retoma la senda de la depreciación de los últimos meses y se deja 5 céntimos por kilo en el caso del cerdo selecto (1,345 €/kg) y del normal (1,32), mientras que el canal II baja 0,065 € (1,714 €) y el desvieje, 0,03 (0,55/0,61). El lechón se sitúa entre 53 y 48 euros. El huevo sigue en 3,83 (XL), 3,32 (L), 3,13 (M) y 2,81 (S), y las gallinas de desvieje, entre 0,42 y 0,5 euros por kilogramo. Y el conejo repite a 2,7 €/kg vivo en Madrid, la lonja de referencia.
