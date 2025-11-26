El Papá Noel Solidario a favor de la Fundación Andrea vuelve al Coto

A Estrada se llenará de solidaridad el próximo domingo 14 de diciembre, donde el Pabellón Polideportivo Coto Ferreiro y sus anexos acogerán una nueva edición del Papá Noel Solidario en beneficio de la Fundación Andrea. Esta cita ineludible para las familias contará con un programa de incontables actividades, animada por Pablo Chichas, que se extenderá desde las 15.00 hasta las 21.00 horas.

El evento presenta un completo programa que garantiza diversión para todas las edades. Las actividades comenzarán a las 15.30 horas y se prolongarán hasta el cierre. Entre los principales atractivos lúdicos se incluyen hinchables a cargo de Tiko Doco, con una pista americana de 30 metros con trampolín, otra infantil y un toro mecánico. También habrá otra zona con una barredora, hinchables con luces y sonido para karaoke, una bolera gigante o un rocódromo de 7 metros, aparte de una zona de pintacaras con SOEI y Anacos, o de construcciones magnéticas con Pintaletras.

A las 15.30 horas habrá una exhibición de perros de ayuda a cargo de «Só lles Falta Falar», y media hora más tarde un taller de adornos navideños con 4Elefantes. A esa hora actuará la Escuela de Música de Barbude, y a las 16.30 horas, será el turno de las exhibiciones, que comenzarán con Priscila Dance, y continuarán con la del Club Ximnasia A Estrada.

A partir de las 17.30 horas, será el turno de la Banda Xuvenil A Estrada, que al terminar dará paso a la presentación de la Fundación Andrea, alrededor de las 18.00 horas. Tras esto, llegará Papá Noel, acompañado de un fotomatón para que los más pequeños puedan inmortalizar el momento. De nuevo a las 18.30 horas, más exhibiciones, esta vez a cargo de Stradanza, Musiknenos y Sondodance, que serán la previa para el momento de los sorteos, a las 20.00 horas. Los premios serán dos bonos de 100 euros para gastar en comercios de ACOE, 1 bicicleta de Marque Cycling, y dos bonos para Esperando a Valentina y Cuídate.

La venta anticipada de entradas está abierta en los establecimientos colaboradores, que son Pintaletras, Anacos, Soei, 4Elefantes, Esperando a Valentina y Agasallos, por 5 euros para los niños y 2,5 euros para los adultos. También habrá venta en taquilla el mismo día, junto a servicio de cafetería y chocolate con churros gratuito. Para los que no puedan asistir, se hablitará una Fila Cero para colaborar con la Fundación Andrea.