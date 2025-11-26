Meijide apuesta por la innovación

La empresa de transportes Autocares Meijide aprovechó la celebración del certamen Expobus Iberia, en el recinto ferial de Silleda, para presentar su última adquisición. Se trata de un autocar que refuerza su compromiso con la seguridad, modernización de su flota y el máximo confort para los usuarios. Se trata de un vehículo de la marca Man con carrocería Irizar is6 que la compañía lalinense incorpora a su parque de autocares para elevar la experiencia de un viaje al máximo nivel de comodidad. Es el primer MAN de estas características que llega a Galicia y cuenta con hasta 13 sistemas de asistencia inteligentes en la conducción.

El vehículo dispone de retrovisores de visión por cámaras digitales, protocolo de autodiagnóstico en tiempo real, planificador para la optimización de rutas o radar de aproximación contribuyen a aumentar la seguridad de conductores, pasajeros y usuarios de la carretera. Así, ofrece un servicio más eficiente (diseño de curvatura que reduce las emisiones en un 13 por ciento) o mayor confortabilidad. Con esta inversión, Meijide continúa en su objetivo de modernizar su flota, asegurando un mejor servicio, mayor seguridad y comodidad de sus clientes. «Ser pioneros con estas tecnologías es un orgullo y una responsabilidad que asumimos con entusiasmo», refirió Adolfo Meijide Gómez, gerente de la firma, que llevó a ExpoBus Iberia dos autocares restaurados: ambos de la marca Setra, uno del año 1964 y otro de 1981.