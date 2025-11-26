López visita a la comunidad dezana en Buenos Aires

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mantuvo un encuentro con representantes del Centro Lalín, Agolada y Silleda en Buenos Aires. Durante su visita a Argentina, el dirigente provincial aprovechó para subrayar el compromiso en la protección y difusión de la cultura gallega de este colectivo. «Este encontro non é máis que unha celebración do que nos une», indicó, y reconoció la aportación de la comunidad de ese país al crecimiento de la provincia y de Galicia.