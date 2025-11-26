López visita a la comunidad dezana en Buenos Aires
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mantuvo un encuentro con representantes del Centro Lalín, Agolada y Silleda en Buenos Aires. Durante su visita a Argentina, el dirigente provincial aprovechó para subrayar el compromiso en la protección y difusión de la cultura gallega de este colectivo. «Este encontro non é máis que unha celebración do que nos une», indicó, y reconoció la aportación de la comunidad de ese país al crecimiento de la provincia y de Galicia.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra