Lalín celebra el viernes un pleno sin iniciativas de las cuatro fuerzas políticas
REDACCIÓN
Lalín
Los portavoces de los cuatro partidos políticos de Lalín acordaron retirar las mociones previstas para el pleno del viernes y evitar así el debate partidista en la sesión en señal de respeto a la desaparición de la vecina Clotilde Teixeira.
El orden del día conserva dos modificaciones de créditos y tres reconocimientos extrajudiciales de crédito, la adhesión del Concello a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras o las modificaciones de la tasas de cementerios o otros servicios fúnebres y de expedición de documentos y servicios administrativos. También la inclusión de núcleos rurales en el proceso de concentración parcelaria de la zona de Goiás, Xaxán y A Veiga.
