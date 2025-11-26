Imputan un delito de violencia de género a un vecino de Lalín

Un vecino de Lalín, de unos 70 años de edad, fue arrestado en la mañana de ayer acusado de un presunto delito de violencia machista. El imputado habría agredido tanto a su esposa como a un hijo con un hacha. Los dos heridos fueron trasladados de urgencia a media mañana al Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín para ser sometidos a una revisión médica que concretase el verdadero alcance de las lesiones producidas por el agresor. En principio, las heridas, al menos en el caso de la mujer, no revestían gravedad alguna. Una vez presentada la denuncia, el presunto delincuente estará pendiente de pasar a disposición judicial en las próximas horas para que le tomen declaración en los juzgados de la capital dezana.