Imputan una decena de robos en Deza y Val do Ulla al grupo criminal detenido por la Guardia Civil de Lalín

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín junto con el Equipo ROCA de la Compañía de Lalín detienen a tres varones de 26, 31 y 42 años todos vecinos de Silleda, a una mujer de 26 años vecina de A Estrada y se investigó a un varón de 23 años, también vecino de Silleda, por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y comisión de diez delitos de robos en interior de viviendas y establecimientos comerciales de las comarcas de Deza y Val do Ulla. A tres de ellos le constaban antecedentes policiales. Fruto del análisis continuo en el tiempo que realiza el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín de la delincuencia existente en su demarcación, el pasado mes de junio se detectó en el marco de la operación "Loño" a una serie de personas que estarían cometiendo robos en domicilios y locales comerciales en la comarca dezana. En todos ellos, se constató el mismo modus operandi. El grupo investigado sometía a una estrecha vigilancia durante varios días los lugares que a posteriori serian robados. Dichas vigilancias eran exhaustivas ya que contralaban los movimientos, costumbres diarias y horarios de los moradores y regentes de los locales, además controlaban si los locales comerciales poseían sistemas de alarmas o de video vigilancia.

Los ahora detenidos aprovechaban aquellos momentos en los que moradores se ausentaban de su domicilio, en el caso de los establecimientos, cuando estaban cerrados al público. Entraban en los mismos mediante la fractura de puertas y ventanas. Una vez en el interior provocaban un gran desorden, llegando a causar daños innecesarios en las estancias u objetos de las viviendas y establecimientos comerciales (naves, bares etc.). Los robos se cometían siempre en horario nocturno, el principal objetivo de los delitos era el dinero en metálico, joyas y solían sustraer prácticamente todo lo que encontraban al alcance de la mano con independencia de su valor.

A día de hoy, se han esclarecido nueve delitos de robo con fuerza y daños en domicilios, pudiendo ascender a un valor superior a los 15.000 euros. Como adelantó FARO, el martes 25 de noviembre se procedió a la detención de cuatro personas, tres varones vecinos de Silleda y una mujer vecina de A Estrada, además de proceder a la investigación de otro varón vecino de Silleda. Las diligencias junto con los detenidos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado número 1 de Lalín, decretando la libertad provisional con obligación de comparecer ante el mismo cuando sean requeridos para ello.