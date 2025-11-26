Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Época de podas en el casco urbano

Las brigadas de operarios del Concello de A Estrada están realizando estos días trabajos de poda de los árboles existentes en distintas calles del casco urbano. Ayer actuaron en la Praza de Galicia, después de haber completado las mejoras en las calles Ulla y Calvo Sotelo.

