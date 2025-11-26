El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer, y recibirá hoy nuevamente, la sexta edición de la Mostra de Teatro Escolar Olimpio Arca Caldas. En la tarde del martes participaron cinco de los colegios estradenses, que fueron el de O Foxo, el Cabada Vázquez de Codeseda, y el de Figueiroa, completando la actuación con la de los IES Avelina Valladares y Manuel García Barros. Hoy seguirá la función a partir de las 18.30 horas, que abrirá con la representación del CEIP de Oca de O segredo do xabarín. Tras ellos, el Pérez Viondi interpretará Punto Laranxa, y después será el turno del Villar Paramá de Vea con A alcaldesa do RIS. Por último, cerrára la muestra el IES Antón Losada Diéguez, con Voces dende o entullo.

Doble jornada de teatro escolar en homenaje a Olimpio Arca Caldas