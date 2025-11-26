La deuda con proveedores de los concellos en septiembre rebasaba los 3,4 millones

Los concellos de las comarcas llegaron al mes de septiembre con pagos pendientes a proveedores por más de 3,4 millones de euros, mientras que las cantidades satisfechas al cierre del tercer trimestre rebasan los 7,5.

El Ministerio de Hacienda acaba de divulgar los datos de las administraciones públicas, tanto las que operan bajo el régimen de cesión como las que se rigen por el modelo de variables. El Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) establece un tope de 30 días para liquidar los pagos de estas contrataciones, cuestión que a tenor de los resultados han cumplido los ayuntamientos de Lalín, Silleda, Vila de Cruces y A Estrada. En una relación en la que no figura el Concello de Dozón, Agolada es el que más tiempo tarda en abonar las facturas, con una media de 89,35 días; es decir, casi tres meses. Por encima de los 30 días también se sitúan Rodeiro (46,20) y Forcarei (56,03).

En este informe se detallan tanto los importes de pagos realizados como los que estaban pendientes el pasado septiembre. Así, Lalín hizo frente a facturas por valor de 1.456.887 euros, mientras que tenía pendientes otras que suman 1.306.476 euros. El montante sin abonar en Silleda asciende a 207.304 euros, mientras que las contrataciones o servicios satisfechos a proveedores suman 1.340.739 euros. En el caso de Vila de Cruces son 750.229 euros liquidados y los pendientes son 230.085 euros. La administración municipal rodeirense acumula más compromisos pendientes de pago que los ya liquidados, con 586.056 y 429.024 euros, respectivamente. Agolada hizo frente a 978. 898 euros y todavía cuenta con facturas en el cajón por importe de 626.709 euros, mientras que Forcarei pagó 92.309 euros y debe liquidar aún 474.365. A Estrada, con solo 6.2498 euros de impagos, pagó facturas por valor de 2.479.167 euros.

Silleda, el más pronto paga

Silleda, con una media de 2,5 días, es el ayuntamiento que más pronto paga a sus proveedores, mientras que las medias en Lalín son de 9,7 días y 6,39 en A Estrada. El promedio en Vila de Cruces se sitúa en casi 21 días.