Desvían el tráfico de la N-525 en Taboada una hora tras un choque por alcance de dos camiones

El término municipal de Silleda fue escenario de sendos accidentes de tráfico que sucedieron el lunes y el martes. Uno tuvo como protagonistas a dos camiones que colisionaron por alcance en Ponte Taboada mientras que el otro sucedió en la rúa Trasdeza con dos turismos y un autocar implicados. Sólo hubo que lamentar un herido leve en el segundo de los casos.

Bernabé

Sobre las 12.00 horas de ayer se registró una aparatosa colisión entre dos camiones en la Nacional 525 a su paso por el concello trasdezano, en Ponte Taboada. Sucedió en el punto kilométrico 299,5, dirección Lalín, y no hubo heridos aunque sí daños materiales en ambos vehículos pesados. El accidente se produjo tras una colisión por alcance de un camión de Nudesa contra otro que circulaba delante y a la altura del restaurante Ponte Taboada cuando ambos circulaban en dirección a Lalín. El siniestro obligó a desviar el tráfico por parte de la Guardia Civil durante cerca de una hora por el antiguo viaducto, el tiempo necesario para retirar los dos vehículos implicados mediante unos cabrestantes de Grúas Lalín-Deza movilizados para ello.

Por otro lado, en la tarde del lunes se produjo otro aparatoso accidente a la entrada de Silleda. Fue en torno a las 20.00 horas y en él se vieron implicados dos turismos y un autocar. La colisión tuvo lugar cuando uno de los automóviles se incorporaba a la Nacional 525 desde el cruce que va a Mourelos y chocó con otro coche que bajaba dirección Lalín. Se produjeron importantes daños materiales tanto en el Volkswagen Golf como en el Toyota colisionados en el siniestro. Se dio la circunstancia de que tras el choque ambos vehículos también alcanzaron a un autocar estacionado en el arcén de la rúa Trasdeza. Uno de los ocupantes del Toyota fue trasladado a un centro hospitalario con heridas leves. La Policía Local de Silleda se encargó de regular el tráfico en la zona.