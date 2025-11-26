Cuatro detenidos y un investigado por robos en Lalín, Forcarei y Cruces

La Guardia Civil de Lalín, en colaboración con compañeros de Pontevedra, han detenido a cuatro personas e investigado a otra como supuestos autores de varios robos en los municipios de Lalín, Forcarei y Vila de Cruces. Se les acusa de pertenencia a banda criminal y de ser los presuntos autores de varios atracos con fuerza en establecimientos y viviendas particulares en los citados concellos. Los cinco tienen entre 25 y 42 años, son de nacionalidad española y uno de ellos es una mujer.

En el operativo llevado a cabo en la mañana de ayer en tierras dezanas por la Benemérita participaron agentes de la Policía Judicial de Lalín y miembros del Equipo ROCA de la compañía lalinense, reforzado con efectivos de esta unidad desplazados desde el cuartel de Pontevedra. Aunque no ha trascendido el montante del botín sustraído por los presuntos atracadores, FARO ha podido saber que, en el caso del municipio de Forcarei, la mayoría de lo sustraído han sido unas cantidades de dinero en metálico todavía por determinar robadas tanto en casas como en establecimientos.

Está previsto que todos los implicados pasen esta mañana, a las 10.00 horas, a disposición de los Juzgados de Lalín para tomarles declaración. Los cinco pasaron la noche en lo calabazos del cuartel de Lalín a la espera de ser citados.

Grupo especializado

Cabe recordar que los Equipos ROCA de la Guardia Civil como los que participaron ayer en la intervención policial son unidades especializadas en la prevención y persecución de delitos en el ámbito rural, especialmente en explotaciones agrícolas y ganaderas. Su labor incluye investigar robos, vigilar campos y explotaciones, controlar el transporte de productos agroalimentarios y garantizar la seguridad en el campo, colaborando con otras especialidades como son el Seprona y las distintas unidades aéreas del cuerpo.