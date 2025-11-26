Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruces lleva a pleno la adaptación de la RPT

El Concello de Vila de Cruces celebra este viernes, 28 de noviembre, a las 10:00 horas, su pleno ordinario. En el orden del día figura la adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a la plantilla de personal municipal y la dación de cuenta de decretos de la alcaldía.

