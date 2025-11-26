El Concello pide a la Xunta la reversión de los dos edificios del partido judicial

El Concello da Estrada ha solicitado formalmente a la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia la reversión al patrimonio municipal de los dos edificios que albergan las salas del partido judicial, una vez que se complete el traslado al nuevo edificio judicial de la Baiuca. Estas edificaciones, situadas en la Avenida Benito Vigo, se encuentran en buen estado de conservación y podrían destinarse a distintos servicios municipales.

Uno de los usos más urgentes sería acoger el servicio de Atención Temprana, que actualmente funciona en un piso alquilado y necesita más espacio debido a la ampliación de horario.

El traslado de los juzgados al nuevo edificio permitirá liberar estas instalaciones, evitando inversiones innecesarias en inmuebles en mal estado, como ocurrió con el antiguo centro de salud. El alcalde, Gozalo Louzao, señala que uno de los edificios podría acoger temporalmente la unidad de Atención Temprana hasta que se construya la nueva sede de Servicios Sociales en el antiguo edificio del INEM, financiada con fondos europeos.

El Concello espera que la consellería complete los trámites para que estas dependencias puedan ser confiadas al municipio «de forma gratuíta», optimizando así los recursos existentes para dotar a la ciudadanía de servicios públicos de mayor calidad.