Cita previa a la entrega de títulos en Vilatuxe

Los afectados por la parcelaria de Vilatuxe tienen hoy una cita en el local social de la parroquia, previa a la entrega de títulos de propiedad, prevista para el 5 de diciembre en el auditorio. Quienes deseen participar en ese acto deben anotarse hoy, de 9:30 a 17:30 horas, presentando la documentación que acredite su condición al personal del Servizo de Infraestruturas Agrarias. Las personas que no se inscriban o que, estando anotadas, no pudieran acudir al acto del día 5 podrán recoger sus títulos en el local social un día de la siguiente semana que se anunciará previamente o, desde esa jornada, en la Oficina de Infaestruturas Agrarias de Lalín.

