Cuando la calle está cerrada, pero los negocios no

Desde que comenzaron las obras de peatonalización en la calle Don Nicolás de A Estrada el flujo de clientela en los negocios de la zona se ha visto reducido considerablemente. Especialmente O Copión, ubicado en Rúa Veiga Armijo, callejuela que conecta la vía objeto de los trabajos con la San Paio, está siendo el más damnificado, ya que ambos accesos se encuentran cerrados al tráfico, que no al peatón.

Precisamente por esta confusión, –que un alto porcentaje de gente piensa que no puede transitar por las calles cortadas– es que el comercio local adyacente hace un llamamiento para clarificar el malentendido. Los viandantes sí pueden acceder a ambas calles, y los negocios siguen funcionando de forma normal.

En O Copión explican que desde el comienzo de los cortes la bajada en el número de clientes que llegan a su establecimiento es preocupante. Sitúan la reducción de trabajo en más del 50% con respecto a antes de la actuación. Una situación que les resulta inquietante especialmente ahora, que nos acercamos a la campaña de Navidad, una de las mejores del año.

Del mismo modo, en Dona Formiguinha suscriben las palabras de la copistería estradense, aunque puntualizan que en su caso la sangría no ha sido tan radical: «É certo que se nota menos actividade que de costume, pero como a xente vén dende a San Antón non o sufrimos tanto, mentres que no Copión ambos accesos están cortados ao tráfico». En este negocio entienden que los cortes son necesarios, pero también consideran que la organización puede mejorar, ya que hay días en los que sí está prohibido el paso al transeúnte, pero estos no se notifican con anterioridad, lo que supone un hándicap para su actividad, y la del resto de locales vecinos.

A la nómina de afectados se suma la Cafetería San Paio, que si bien está en una situación similar a la de Dona Formiguinha gracias a su conexión directa con la San Antón, esta no ha impedido que la clientela bajase con respecto a antes de las obras. «El problema es que la gente no sabe si puede pasar o no, da la sensación de que está la calle cerrada, nos resta visibilidad y eso nos acaba perjudicando», comparten desde el local hostelero. A mayores, lamentan la falta de información disponible para los negocios sobre la ejecución de los trabajos: «No sabemos si vamos a tener obras delante de la puerta o no, tampoco por cuánto estará cortada la calle».

Mientras, en el Velis Nolis, ubicado en la misma zona, niegan haberse visto perjudicados por los trabajos hasta el momento.

Alba Aller, de O Copión, posa con las rifas. | FirmaFoto