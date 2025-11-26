Cachafeiro gestiona con Educación la cobertura de la plaza de PT en Soutelo

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, está gestionando con la Xunta y con los dos colegios públicos del municipio la cobertura de la plaza vacante de profesor de Pedagogía Terapéutica (PT) en el Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes, después de que, por diversas cuestiones administrativas, quedase vacío este puesto.

La regidora se reunió el pasado lunes, acompañada por el presidente de la ANPA del colegio de Soutelo, con el director general de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Jesús Álvarez Bértolo, quien admitió la necesidad de cubrir esta plaza, pero que también le advirtió de las dificultades para recuperarla en lo que resta de curso, aunque se comprometió a que volverá a cubrirse para el curso 2026/2027.

En todo caso, Belén Cachafeiro, ante la necesidad de contar con este profesional para la atención del alumnado en los dos próximos trimestres, acaba de abrir una negociación con la dirección del colegio Nosa Señora das Dores de Forcarei para ver la posibilidad de que comparta su profesor de PT con el centro de Soutelo en caso de que este profesional acepte esta posibilidad. Paralelamente, y en las conversaciones que está manteniendo con los dos colegios públicos, también se está barajando la posibilidad de que el propio director e incluso profesores con horas libres realicen la cobertura necesaria de PT.

«As direccións de ambos colexios están a colaborar ao máximo, e quero agradecerlle a súa tremenda implicación, para tratar de buscar unha solución para oque resta deste curso e, desde o Concello, tamén estamos a xestionar unha saída na medida das nosas posibilidades, porque cremos firmemente que os cativos de Soutelo deben contar con esta atención formativa específica e non imos parar ata que todo se resolva», explicó la alcaldesa.

Precisamente, la ANPA del colegio de Soutelo convoca una concentración hoy, a las 11.00 horas, en la Praza do Gaiteiro para protestar por la falta de PT.