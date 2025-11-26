El BNG conmina a Calvo a denunciar el intento de «compra» de ediles de PAyJ

El PP de Agolada asegura no darse por aludido en las manifestaciones del alcalde dimitido, Luis Calvo, sobre un intento de «compra» de dos concejales de su equipo de gobierno con el aparente objetivo de desalojarlo del poder. Las declaraciones de Calvo, publicadas anteayer en su perfil de la red social Facebook, sí fueron replicadas desde el BNG, organización que lamenta que el cargo público «na súa despedida embarre o panorama político do Concello en vez de recoñecer que cometeu un erro grave que derivou nunha sentenza por prevaricación que o obriga a dimitir».

La formación de Susana Tato considera «extremadamente grave· que Calvo trate de remplazar el debate real, su condena, «por un relato de supostos pactos secretos, compras de concelleiros, conversas escoitadas debaixo dun balcón ou o reparto de queixos». Por eso lo invita que, si tiene pruebas de corrupción política o de compra de ediles, las lleve al juzgado. «Noutras organizacións igual están acostumados a esas prácticas; nos, non», apostilla Tato. Para la edil, Calvo puede defenderse en los tribunales pero no convertir su condena en una conspiración de BNG y entiende que un alcalde «condenado por prevaricación con pena de inhabilitación no puede seguir como si nada pasase», dice, y cita la ley electoral aplicable.

El PP, por su parte, señala que la sentencia del TSXG es consecuencia directa «duns actos e dunha actitude política practicamente dictatorial baseada na soberbia» y con esta dimisión, apunta, se marca el principio del fin de una etapa de involución en Agolada. Carmen Seijas, portavoz de los populares, lamenta las formas de Calvo para anunciar su marcha y, en el plano personal asegura que no le desea nada malo. «Agardo que tras esta sentenza poida reorientar o seu futuro alonxado da administración local e da política municipal».

Con Óscar Val como posible sustituto en la Alcaldía [así al menos lo anunció anteayer el propio Calvo] este cambio no gusta a los populares, quienes le atribuyen el mérito de su «fidelidade que amosou no xuizo contra o seu xefe, no que mentiu cando declarou como testigo para tratar de proporcionarlle unha coartada». Val tendrá enfrente al PP tras un período de gracia pues ya duda de que el nuevo regidor sea capaz de romper con la política nulo diálogo con la oposición. «Vixiaremos que non seca o alcalde dimitido o que siga a manexar os fíos do concello desde a sombra», remarca Seijas, quien sostiene que el proyecto político del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) se acabará diluyendo por ser muy personalista.

Renuncia como miembro de la corporación

Luis Calvo formalizó ayer día 24 su renuncia al cargo de alcalde y concejal. Todo apunta a que lo hizo unas horas antes de difundir su comunicado en las redes sociales, en el que al mismo tiempo avanzaba que su sustituto sería su mano derecha y teniente de alcalde, Óscar Val. En la comunicación, Calvo, tras revisar la documentación presentada por la portavoz del BNG el pasado día 17, [los nacionalistas ya advertían entonces que no podía continuar en la corporación, apoyándose en la normativa vigente] formaliza en el Registro General del consistorio su renuncia a efectos de incoar los trámites para la elección de un nuevo concejal y nuevo regidor.

Asesor

El nombramiento de Val como alcalde tendrá que formalizarse en un pleno extraordinario [la renuncia de Calvo ya se remite al citado órgano, que deberá tomar conocimiento de la misma dentro de los diez días siguientes a su presentación] en el PAyJ cuenta con la mayoría de los votos. Antes de esta sesión podría celebrarse un pleno ordinario, pero ya sin Calvo. El alcalde dimitido está inhabilitado para ejercer como cargo público, pero juristas consultados indican que podría mantener una relación con el grupo de gobierno en caso de que se decidiese su contratación como, por ejemplo, asesor, cuestión que le permitiría disponer de un salario con cargo a las cuentas de la administración municipal.