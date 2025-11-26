Amplían el saneamiento a los núcleos de A Lama, Taín y Penedo, en Doade
REDACCIÓN
El Concello de Lalín avanza en en las obras de instalación del sistema de saneamiento en los lugares de A Lama, Taín y Penedo, en la parroquia de Doade. La actuación, que está ejecutando la empresa Prace, permitirá dotar de este servicio básico la estos núcleos de población. En estos momentos se están realizando los trabajos de enterramiento de las canalizaciones principales, que conformarán la red de colectores destinada a conducir las aguas residuales hacia el sistema municipal de depuración. Esta fase incluye la apertura de zanjas, la colocación de las tuberías de PVC de alta resistencia y el posterior relleno y compactación del terreno para garantizar su estabilidad a largo plazo.
El proyecto abarca también pozos de registro para facilitar las tareas de mantenimiento e inspecció y las acometidas individuales que permitirán conectar cada vivienda a la nueva red.
