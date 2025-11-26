Alfonso Sanmartín, premio por su carrera en la Gala do Deporte

El estradense Alfonso Sanmartín Carbón recibirá, el próximo 22 de diciembre, un premio a su trayectoria deportiva en el marco de la séptima edición de la Gala do Deporte de A Estrada. Su elección fue unánime, tras estar durante los últimos 36 años de su carrera muy ligado al baloncesto local, y la única que trascendió después de la reunión mantenida por los integrantes del jurado. Este se conformó para escoger a las personas y entidades que recibirán este reconocimiento público en la gran fiesta del deporte local.

El jurado, integrado por el concejal de Deportes, Ismael Pena, el técnico municipal de A Estrada Deporte, David Carballo, y los concejales Amalia Goldar, Belén López, Sindo Villamayor y Mar Blanco, validó las candidaturas para todas las categorías y aprobó de forma unánime las cuatro menciones honoríficas para la presente edición. Tanto los ganadores de cada sección como las menciones de honor se harán públicos en el transcurso de la propia gala. Esta arrancará el lunes 22 de diciembre a las 20.00 horas, en el Teatro Principal.

Los candidatos a alzarse con el trofeo a mejor deportista masculino son el piloto Javier Martínez Carracedo, el surfista Alejo «Keko» Ferreiro y el judoka Samuel Tato. En la categoría femenina absoluta, las nominadas son la jugadora de bádmiton Iziar Barcala, la atleta Arauia Al Bachere y la culturista Dori Carbia.

En cuanto a los jóvenes deportistas de la base, los elegidos por el jurado como mejor deportista masculino son el jugador del Bádminton A Estrada, Darío Míguez, el luchador Joel Castro Toledo y Andrés Carballeda, del CNS. Por su parte, las nominadas a mejor deportista base femenina fueron la gimnasta Aroa Martínez, la tenista Candela Fajardo, y también del CNS, Paula Pena.

Sobre el premio a deportista revelación de la temporada, optarán a él la judoka Libertad Morales, la karateka Aya Nabaoui o la atleta Carla Pintor. Por otro lado, los nominados a mejor entrenador son Marcos Otero, de Atletismo A Estrada, Manuel González Beceiro «Manuti», del CD Estradense y Sofía Mosteiro, del Club Ximnasia. El título a mejor club se lo disputarán Atletismo A Estrada, el Club Tenis Recreo Cultural y el CNS A Estrada; mientras que el de mejor equipo será entre el CD Estradense, el Club Tenis RC Absoluto Femenino A y el Club Bádminton A Estrada.

Por último, el VIII Campionato Infantil de Judo, de Judo Club Base; el XXI Trofeo Baile Deportivo, organizado por CBD Sondodance y el XIV Raid Hípico Festa do Salmón, que organiza Socade, son los nominados a mejor evento deportivo. En cuanto a las entidades de apoyo al deporte, las empresas nominadas son Sometal SLU, Start Motor y Restaurante Rio Liñares.

A mayores de estos galardones, habrá cuatro menciones de honor aprobadas de forma unánime, y el premio a la trayectoria de Alfonso Sanmartín. Las invitaciones para asistir al evento se podrán conseguir en el Concello de A Estrada, en la cuarta planta, a partir del martes 9 de diciembre.