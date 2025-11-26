Os Abrentes de Cerdedo retoman el homenaje a Ricardo Portela

El Concello de Cerdedo-Cotobade recupera este año su tradicional memorial dedicado a Ricardo Portela, una de las figuras más influyentes de la música tradicional gallega, tras un año de interrupción en 2024.

La Agrupación Cultural Os Abrentes de Cerdedo toma la iniciativa para devolver la continuidad a esta cita cultural de referencia, con la voluntad de consolidar un nuevo modelo organizativo. Las Xornadas de Homenaxe a Ricardo Portela 2025 tendrán lugar el sábado 29 de noviembre, y establecen que, a partir de ahora, cada año una agrupación musical del municipio coordinará el memorial, garantizando su continuidad y reforzando el compromiso comunitario con su legado.

La mañana estará coordinada por la Asociación de Gaiteiros Galegos, centrada en el toque pechado, estilo del que Portela fue un gran referente, que se desarrollará en la Casa da Gaita de Viascón, a partir de las 10.30 horas. Por la tarde, a las 20.00 horas, el Centro Cultural de Cerdedo acogerá el Festival Tradicional de Homenaxe a Ricardo Portela, presentado por Malores Villanueva, en el que participarán todas las agrupaciones musicales tradicionales del municipio, entre las que están Os Abrentes de Cerdedo.

Por último, a partir de las 22.00 horas, el local multiusos anexo al pabellón de Cerdedo acogerá la Gran Cea Popular, que continuará con actuaciones abiertas para cualquier grupo y DJ hasta el fin de la fiesta.