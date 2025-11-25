Los vecinos de Dozón y A Estrada, los más felices de ambas comarcas

Si alguien preguntase qué concello es «el más feliz» de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, seguramente pocos apostarían por responder Dozón. Sin embargo, el último estudio de Sonneil Homes lo coloca en cabeza con un 73,23%, superando incluso a A Estrada, que figura en segundo lugar con un 71,24%. El ranking, elaborado a partir de una investigación que evalúa clima, infraestructuras y acceso a servicios, rompe varios tópicos interiorizados: esta vez, la felicidad no está donde muchos imaginaban.

El estudio analiza el atractivo residencial de miles de municipios españoles y sorprende al situar a Dozón como el territorio con mayor calidad de vida de ambas comarcas. El caso es llamativo porque la ficha del informe solo señala un factor destacado: su proximidad de 45 minutos al aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago. No menciona hospitales cercanos ni centros educativos de referencia. Aun así, Dozón supera a concellos con mucha más población y servicios, lo que plantea interrogantes sobre el peso que tienen aspectos como el entorno, la calma o la menor presión urbanística.

Mucho más explicable es la posición de A Estrada, que aparece acompañada de una larga lista de prestaciones. Además de la cercanía al aeropuerto compostelano, el estudio destaca la proximidad a tres colegios internacionales –Chester College, Manuel Peleteiro y Trisquel International School– y a seis hospitales del área sanitaria de Santiago, entre ellos el CHUS, Conxo o el Gil Casares. Su situación estratégica entre Santiago y Pontevedra parece clave para su nota final.

El tercer municipio más feliz es Silleda, con un 70,76%, seguido de Vila de Cruces, que alcanza el 70,02%. Ambos obtienen un notable en calidad de vida, situándose en un equilibrio razonable entre entorno natural, accesibilidad y servicios básicos.

En la franja media aparecen Cerdedo (69,19%) y Forcarei (68,53%), concellos rurales donde la tranquilidad y el paisaje conviven con una oferta de servicios más limitada. Aun así, logran posicionarse por encima de la media comarcal y del propio índice estatal, lo que apunta a que el modelo premia factores asociados al bienestar cotidiano, más allá de la disponibilidad de grandes infraestructuras.

Más sorprende la posición de Lalín, que obtiene un 61,72%, un resultado discreto para una capital comarcal. El concello cuenta con autovía, una amplia oferta de servicios administrativos, comerciales y sanitarios, y mejores conexiones que cualquiera de los municipios vecinos. No obstante, el algoritmo parece valorar más la cercanía a nodos metropolitanos y a centros hospitalarios y educativos de primer nivel o incluso a la costa, áreas en las que A Estrada le sacaría ventaja.

Cierran el ranking Rodeiro (59,08%) y Agolada (58,94%), los únicos que no alcanzan el 60%, aunque el informe no detalla qué indicadores penalizan más a cada uno.

A nivel gallego, el mapa de Sonneil Homes muestra un patrón evidente: la felicidad aumenta a medida que nos acercamos al litoral. Los municipios con mayor calidad de vida aparecen concentrados en la franja atlántica. El listado autonómico lo encabeza Bergondo con un 82,94%, seguido de A Coruña (82,73), Oleiros (82,66) y Vigo (82,6%).

Así pues, la clasificación deja una imagen singular de las comarcas, donde un pequeño concello como Dozón lidera la tabla, mientras otros más desarrollados quedan atrás.