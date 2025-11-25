Los vecinos de Dozón y A Estrada, los más felices de ambas comarcas
Ambos municipios superan el 70%, frente al 61% que obtiene Lalín, según el informe ‘Spain Happy Index’ | Agolada tendría los habitantes menos satisfechos, con apenas un suficiente
Si alguien preguntase qué concello es «el más feliz» de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, seguramente pocos apostarían por responder Dozón. Sin embargo, el último estudio de Sonneil Homes lo coloca en cabeza con un 73,23%, superando incluso a A Estrada, que figura en segundo lugar con un 71,24%. El ranking, elaborado a partir de una investigación que evalúa clima, infraestructuras y acceso a servicios, rompe varios tópicos interiorizados: esta vez, la felicidad no está donde muchos imaginaban.
El estudio analiza el atractivo residencial de miles de municipios españoles y sorprende al situar a Dozón como el territorio con mayor calidad de vida de ambas comarcas. El caso es llamativo porque la ficha del informe solo señala un factor destacado: su proximidad de 45 minutos al aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago. No menciona hospitales cercanos ni centros educativos de referencia. Aun así, Dozón supera a concellos con mucha más población y servicios, lo que plantea interrogantes sobre el peso que tienen aspectos como el entorno, la calma o la menor presión urbanística.
Mucho más explicable es la posición de A Estrada, que aparece acompañada de una larga lista de prestaciones. Además de la cercanía al aeropuerto compostelano, el estudio destaca la proximidad a tres colegios internacionales –Chester College, Manuel Peleteiro y Trisquel International School– y a seis hospitales del área sanitaria de Santiago, entre ellos el CHUS, Conxo o el Gil Casares. Su situación estratégica entre Santiago y Pontevedra parece clave para su nota final.
El tercer municipio más feliz es Silleda, con un 70,76%, seguido de Vila de Cruces, que alcanza el 70,02%. Ambos obtienen un notable en calidad de vida, situándose en un equilibrio razonable entre entorno natural, accesibilidad y servicios básicos.
En la franja media aparecen Cerdedo (69,19%) y Forcarei (68,53%), concellos rurales donde la tranquilidad y el paisaje conviven con una oferta de servicios más limitada. Aun así, logran posicionarse por encima de la media comarcal y del propio índice estatal, lo que apunta a que el modelo premia factores asociados al bienestar cotidiano, más allá de la disponibilidad de grandes infraestructuras.
Más sorprende la posición de Lalín, que obtiene un 61,72%, un resultado discreto para una capital comarcal. El concello cuenta con autovía, una amplia oferta de servicios administrativos, comerciales y sanitarios, y mejores conexiones que cualquiera de los municipios vecinos. No obstante, el algoritmo parece valorar más la cercanía a nodos metropolitanos y a centros hospitalarios y educativos de primer nivel o incluso a la costa, áreas en las que A Estrada le sacaría ventaja.
Cierran el ranking Rodeiro (59,08%) y Agolada (58,94%), los únicos que no alcanzan el 60%, aunque el informe no detalla qué indicadores penalizan más a cada uno.
A nivel gallego, el mapa de Sonneil Homes muestra un patrón evidente: la felicidad aumenta a medida que nos acercamos al litoral. Los municipios con mayor calidad de vida aparecen concentrados en la franja atlántica. El listado autonómico lo encabeza Bergondo con un 82,94%, seguido de A Coruña (82,73), Oleiros (82,66) y Vigo (82,6%).
Así pues, la clasificación deja una imagen singular de las comarcas, donde un pequeño concello como Dozón lidera la tabla, mientras otros más desarrollados quedan atrás.
Un factor de peso en el bienestar: el clima
Si los servicios no parecen ser el factor decisivo en el ránking de felicidad elaborado por Sonneil Homes, el informe invita a fijarse en otro elemento clave: el clima. Y ahí vuelve a destacar Dozón, que no solo lidera el índice general de bienestar, sino también la lista de municipios más soleados de Deza y Tabeirós–Terra de Montes, con 231 días de sol al año. Le siguen A Estrada, con 211, y Cerdedo, con 200. Tras ellos se sitúan Rodeiro (199), Forcarei (197) y Lalín (195). Mientras, en la parte baja, aunque con diferencias mínimas, figuran Silleda y Agolada, ambos con 194, y Vila de Cruces, con 193.El estudio también analiza las precipitaciones, y aquí aparece uno de los datos más llamativos: A Estrada es, según Sonneil Homes, el concello más lluvioso, con 149 días de lluvia al año, a pesar de ser el segundo más soleado. Tras él aparecen Vila de Cruces (148), Silleda (140) y Cerdedo y Forcarei, ambos con 136. En el extremo contrario se sitúan los municipios más secos: Agolada y Rodeiro (115 días de lluvia), seguidos por Dozón (108) y Lalín (107).El informe incluye además un dato menos influyente, pero que también mide el confort climático: el viento. Ningún concello supera los 20 días al año. El que registra más jornadas ventosas es A Estrada, con 17, mientras que Dozón vuelve a aparecer en el extremo contrario, con solo 8 días de viento.En conjunto, los datos climáticos aportan una explicación adicional a la posición de varios concellos en el índice de felicidad: en estas comarcas, la calidad de vida parece apoyarse tanto en el número de servicios como, sobre todo, en el sol, la lluvia y la estabilidad del tiempo.
