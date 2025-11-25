La unidad de expedición del DNI completa sus citas para este año

El servicio de expedición del DNI y pasaporte que presta la Policía Nacional en A Estrada a través del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) sigue dando muestras de una elevada demanda ciudadana, después de que se pusiera en marcha el pasado mes de abril. Desde hace dos semanas están ya agotadas las citas programadas hasta final de año.

El próximo mes de diciembre se tramitará documentación los días 2, 10 y 18, con la correspondiente visita de la unidad a la Praza do Concello. En cada una de estas jornadas están citadas 30 personas.

La Policía Local, que se encarga de gestionar estas citaciones, informó que ya se conocen las fechas en las que habrá servicio de expedición en enero. Será los días 7 y 21. Para la primera de estas dos jornadas ya está asignado el 50% de las citas disponibles y ya hay varias solicitudes para el día 21.

Cabe recordar que, aunque inicialmente el VIDOC de la Policía Nacional visitaba la capital de A Estrada dos veces al mes, la alta demanda recomendó programar tres visitas mensuales. La previsión es que el año se cierre con alrededor de 700 carnés de identidad emitidos, siendo también muy importante el número de pasaportes entregados. El último dato, correspondiente a comienzos del mes de noviembre, se acercaba ya a los 60.

Para hacer uso del servicio, los interesados tienen que llamar a la Policía Local de A Estrada, al teléfono 986 570 898, o acudir de forma presencial hasta sus dependencias, en la Praza da Feira, en horario de 09.00 a 14.00 horas. Una vez tramitada la documentación, la expedición es ahora inmediata, de manera que en apenas 10 minutos los ciudadanos salen con su carné o su pasaporte en la mano. Esto agiliza mucho la gestión con respecto al servicio anterior, donde tenían que acudir a las dependencias policiales en dos ocasiones, para entregar los documentos y para recoger el DNI o pasaporte. Además, otra de las facilidades de este trámite administrativo para los vecinos de A Estrada es que les evitar el tener que trasladarse hasta otras localidades si querían recibir el documento en el mismo día, en un caso urgente.

Recordar también que desde comienzos de este mes A Estrada cuenta con el servicio del Punto de Actualización de Documentación (PAD) en la Casa das Letras. En él es posible realizar gestiones como la renovación del certificado digital, cambiar la contraseña del DNI digital o anular la firma digital, entre otros trámites.