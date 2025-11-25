Siete locales se suman a la venta de entradas para el Pre Fin de Ano

La organización de la fiesta «Pre Fin de Ano» de A Estrada, que se celebrará el próximo 26 de diciembre, anunció la disponibilidad de las entradas físicas en una amplia red de establecimientos, facilitando así su adquisición a los interesados de A Estrada y localidades vecinas. Con el objetivo de garantizar una venta accesible y evitar aglomeraciones, se habilitan un total de 7 puntos de venta distribuidos entre A Estrada, A Bandeira y Silleda. En la localidad estradense, se podrán adquirir en Cafetería Invictus; Cafetería Baiuca; Cervecería Eureka o Bernabé. En A Bandeira, se podrán conseguir en el Café-bar Arume, y en Silleda, en el Bodegón Trujillo o la tienda de Bernabé. El precio de las entradas es de 12 euros, con el que se podrá acceder al recinto de la Feira do Moble, para ver a la París de Noia o al DJ Michenlo.