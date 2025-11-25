Rodrigo Ramos actúa este viernes en Lalín

El Círculo de Recreo Casino de Lalín acoge este viernes 28 de noviembre a las 23.00 horas la actuación del artista silledense Rodrigo Ramos. Para los socios y socias de la entidad la actividad será gratuita, mientras que para aquellos ajenos a la asociación habrá entrada por taquilla inversa. Es decir, los asistentes podrán aportar la cuantía que, consideren, merece el evento.