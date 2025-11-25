Rescatan una furgoneta atrapada por la crecida del Deza en Pozo do Boi
El conductor fue sacado ileso antes de la retirada
REDACCIÓN
Lalín
Efectivos de Emerxencias Lalín y de Protección Civil acudieron en la mañana de ayer hasta la playa fluvial de Pozo do Boi, en la parroquia lalinense de Vilatuxe, para liberar una furgoneta atrapada por la crecida del río Deza. El vehículo se adentró por la pista anegada hasta que se quedó atrapado por la gran cantidad de agua acumulada.
El operativo organizado por los servicios de emergencia pudo rescatar al conductor y único ocupante del vehículo, que resultó finalmente ileso. Posteriormente, también ayudó a la retirada del vehículo pudiera continuar la marcha en una zona donde el Deza bajaba poco antes de las 14.00 horas con un caudal más abundante de lo habitual después de las lluvias registradas durante las últimas jornadas.
