El PSOE exige «explicaciones» por la denuncia sobre las pruebas para Policía Local

El PSOE de Lalín denuncia que el proceso de selección de tres plazas de Policía Local «continúa marcado pola opacidade, os erros e as sospeitas, convertíndose xa nun dos episodios máis escandalosos da historia do Concello». Después de que se repitieran las pruebas teóricas y las físicas por graves fallos, los candidatos trasladan de nuevo a este partido su malestar ante nuevas irregularidades que, según explican, podrían constituir prácticas fraudulentas que invalidarían el proceso.

Aseguran, indican los socialistas, que en la repetición de las pruebas físicas se están vulnerando las bases, con la presentación irregular de los reconocimientos médicos, que se hicieron fuera del procedimiento establecido. Un supuesto intento deliberado de dificultar el acceso de las mujeres a la plaza, eligiendo superficies para las pruebas físicas que les perjudican, reduciendo sus tiempos en comparación con otras oposiciones. Esta situación ven especialmente grave si se tiene en cuenta que el cuerpo de la Policía Local de Lalín cuenta con una única mujer en activo. Mientras que en las pruebas de la Agasp las marcas femeninas mejoran año tras año, en Lalín todas empeoraron, dice.

Asegura que aspirantes están preocupados por el papel que podría jugar el jefe de la Policía Local, «hermano de la teniente de alcalde Paz Pérez», si bien alega: «non acusamos a ninguén». Pero sí censura el «clamoroso silencio» del concejal delegado de esta agrupación, Pablo Areán.