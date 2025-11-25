La oficina autonómica para emigrantes retornados recala este jueves en Silleda

La Oficina Móbil de Retorno recalará en la plaza Juan Salgueiro, de Silleda, este jueves, día 27. Ofrece información y asesoramiento a las personas gallegas del exterior que decidieron regresar a Galicia, así como a sus familias.

Las personas interesadas podrán solicitar cita previa para recibir atención personalizada sobre ayudas, trámites administrativos, oportunidades laborales y otros recursos disponibles para facilitar su proceso de retorno e integración. Las citas pueden solicitarse llamando al teléfono 900 102 380 o a través de la página web www.emigracion.xunta.gal.

Este servicio forma parte de las políticas de apoyo al retorno impulsadas por la Xunta de Galicia y cofinanciadas por la Unión Europea, con el objetivo de atender las demandas y necesidades de las personas emigrantes retornadas y fomentar su establecimiento definitivo en Galicia.