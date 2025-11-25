Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La oficina autonómica para emigrantes retornados recala este jueves en Silleda

REDACCIÓN

Silleda

La Oficina Móbil de Retorno recalará en la plaza Juan Salgueiro, de Silleda, este jueves, día 27. Ofrece información y asesoramiento a las personas gallegas del exterior que decidieron regresar a Galicia, así como a sus familias.

Las personas interesadas podrán solicitar cita previa para recibir atención personalizada sobre ayudas, trámites administrativos, oportunidades laborales y otros recursos disponibles para facilitar su proceso de retorno e integración. Las citas pueden solicitarse llamando al teléfono 900 102 380 o a través de la página web www.emigracion.xunta.gal.

Este servicio forma parte de las políticas de apoyo al retorno impulsadas por la Xunta de Galicia y cofinanciadas por la Unión Europea, con el objetivo de atender las demandas y necesidades de las personas emigrantes retornadas y fomentar su establecimiento definitivo en Galicia.

