La oficina autonómica para emigrantes retornados recala este jueves en Silleda
REDACCIÓN
La Oficina Móbil de Retorno recalará en la plaza Juan Salgueiro, de Silleda, este jueves, día 27. Ofrece información y asesoramiento a las personas gallegas del exterior que decidieron regresar a Galicia, así como a sus familias.
Las personas interesadas podrán solicitar cita previa para recibir atención personalizada sobre ayudas, trámites administrativos, oportunidades laborales y otros recursos disponibles para facilitar su proceso de retorno e integración. Las citas pueden solicitarse llamando al teléfono 900 102 380 o a través de la página web www.emigracion.xunta.gal.
Este servicio forma parte de las políticas de apoyo al retorno impulsadas por la Xunta de Galicia y cofinanciadas por la Unión Europea, con el objetivo de atender las demandas y necesidades de las personas emigrantes retornadas y fomentar su establecimiento definitivo en Galicia.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años