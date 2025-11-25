O Rodo organiza jornadas acerca de la cría de vacuno
REDACCIÓN
Rodeiro
La cooperativa rodeirense O Rodo organizará este jueves unas jornadas relacionadas con la cría de vacuno, que contempla tanto una parte teórica como prácticas para los asistentes. Oferta una quincena de plazas para los interesados en profundizar sobre la cría en vacas jóvenes o preñadas que dejan de ordeñarse en los últimos dos meses de gestación y en la recría.
La parte teórica se impartirá en las instalaciones de la cooperativa presidida por Jesús Montes y las prácticas en una explotación ganadera.
