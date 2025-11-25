Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música y tardeo intercultural en el Novo Mercado

La asociación Imaxina e Axuda, junto al Concello de A Estrada y la Diputación, trajo la noche del pasado sábado al Novo Mercado un tardeo intercultural, con actuaciones de Martha Wheat, el dúo Xiramores y otras actividades. Este programa busca ofrecer otras alternativas de ocio nocturno a los jóvenes.

