Música y tardeo intercultural en el Novo Mercado
La asociación Imaxina e Axuda, junto al Concello de A Estrada y la Diputación, trajo la noche del pasado sábado al Novo Mercado un tardeo intercultural, con actuaciones de Martha Wheat, el dúo Xiramores y otras actividades. Este programa busca ofrecer otras alternativas de ocio nocturno a los jóvenes.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años