El mejor conductor de autocares 2025: «Es un trabajo vocacional; si no, no lo llevarías bien»

Alejandro Álvarez Méndez se alzó el sábado, en ExpoBus Iberia, como Mejor Conductor de Autocares 2025 en sus tres categorías: Mundo, Europa y España. Este profesional, que desarrolla su actividad en la empresa Aubesa, se enfrentó en esta competición a cerca de 70 conductores y conductoras procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

Con 30 años de edad y natural de Becerreá, fue merecedor del triple título tras una gran participación en la que sorprendió al jurado en la inmensa mayoría de pruebas por su habilidad, suavidad y precisión, como en la de altura, en la que hizo un cálculo con solamente un centímetro de diferencia, o la de aparcamiento, en la que consiguió el máximo de puntos posibles por haberlo realizado de manera muy precisa. Todo ello con la dificultad añadida de ser uno de los participantes que realizaron la prueba de noche. El jurado, compuesto por técnicos y formadores de la empresa TECE, lo ha calificado como un «magnífico conductor».

Independientemente de su excelente actuación en la inmensa mayoría de pruebas, lo que resultó más complicado para Alejandro fueron las de altura y anchura, mientras que lo más le gustó fue el slalom: «Muy entretenido», dijo. Tanto él como el resto de participantes realizaron las pruebas en un circuito diseñado especialmente para ello en la Feira Internacional de Galicia y al volante de vehículos de la marca MAN equipados con la tecnología y seguridad más avanzada.

Alejandro Álvarez, que participaba por primera vez, considera su participación «una experiencia más, enriquecedora, muy interesante y para contar». No pudo acudir a recoger el premio por estar trabajando, pero recibió la noticia por parte de la organización con «sorpresa y mucha ilusión». Lo recogió su compañera en Aubesa, Ainhoa Valledor.

En un momento en el que los conductores de autobuses escasean, Alejandro Álvarez es uno de esos profesionales vocacionales al que siempre le gustó este sector. Con un grado superior de formación profesional en Administración y Finanzas y titulación universitaria en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, además del título de Gestor de Transporte, este lucense compatibilizó sus estudios con la realización de rutas escolares en autobuses de hasta 17 plazas entre los 21 y los 24 años. A esta edad, la permitida para conducir autocares de más de 17 plazas, comenzó a hacer rutas con coches de grandes dimensiones.

Alejandro trabaja en transporte discrecional, haciendo rutas por toda España de entre 5 y 8 días, en las que a menudo se encuentra en situaciones complicadas porque en muchos pueblos no hay señalización o los accesos son estrechos, lo que, a buen seguro, le ha valido para obtener tan buena puntuación en el concurso. Lo que más le gusta de su trabajo es que «no hay monotonía, semana a semana vas cambiando de lugar» y que le ha permitido conocer «mucha gente» y «muchos, pueblos, ciudades y países», ya que también ha realizado circuitos por Europa. Esto último es uno de los aspectos que más valora, porque es un «apasionado de viajar» e incluso los sitios que más le gustan en sus viajes los «ficha» para luego volver con su pareja y poder conocerlos con calma. Asimismo, destaca que esto le «abre la mente a diferentes culturas y costumbres», también dentro de España, en la que, dice, «tenemos una gran riqueza», con lugares muy diferentes entre sí, como «pequeños países dentro de un mismo país». Lo más duro es que es un trabajo de «bastantes horas, con jornada muy extensas», lo que explica que «no se anime mucha gente a este sector» y que sea un trabajo «vocacional, si no, no lo llevarías bien».

Contento con el galardón, Alejandro bromea que el premio bien podría ser alguno de los autobuses expuestos en la feria.