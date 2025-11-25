Lalín sanciona a siete negocios de hostelería por los horarios de cierre

El Concello de Lalín aprobó en junta de gobierno una relación de sanciones a establecimientos de hostelería del municipio por vulnerar los horarios de cierre establecidos en la normativa en función de la licencia de cada negocio. Son todas multas correspondientes al año pasado a las que el gobierno municipal les dio el visto bueno en la junta de gobierno del pasado 14 de noviembre y en algunos casos ya fueron asumidas por los propietarios de cada uno de los locales.

Las acciones parten de denuncias por operativos de vigilancia de la Guardia Civil o la Policía Local y afectan a siete establecimientos, mientras que el número total de expedientes se eleva a once. El importe de las sanciones es, en todos los casos, de 601 euros. Un pub situado en la calle B acumula tres denuncias y dos en cada caso otro pub de la Avenida Luis González Taboada y una cafetería de esta misma calle. El 7 de enero fue tramitada una denuncia contra la propiedad del pub Paradise por permanecer abierto a las 5.358 horas, establecimiento contra el que se actuó de nuevo el 31 de marzo por estar funcionando a las 6:20 horas. En mayo se tramitaron cuatro. Fueron los días 16 y 25 (en ambos casos al pub el Sarao) y también el 25 a la cafetería Alfonselle. Durante el período de alegaciones los dueños adujeron que estaban evacuando a la clientela, pero el alegato fue desestimado. El día 31 los agentes volvieron a formalizar una denuncia contra el pub El Sarao.

Según consta en la documentación municipal, el 30 de junio el negocio sancionado fue Esmorga, en la calle Pintor Laxeiro, mientras que el 6 de julio y el 21 de agosto los agentes de las fuerzas de seguridad constataron un incumplimiento de horarios de cierre el bar La Beltane y del local Vermont, en las rúas Rosalía de Castro y B, respectivamente. El 28 de septiembre se instruyó un expediente sancionador a la cafetería Alfonselle y el 29 de diciembre al bar Segrel.

La recaudación por esta relación absoluta de multas asciende a 3.311 euros.

Más esculturas porcinas del Cocido

El Concello pretende ampliar la colección de las esculturas conocidas como Os Porquiños do Cocido, piezas que se estrenaron hace muchos años decoradas por artistas de la zona y bajo el patrocinio de empresas. Fue contratado por 8.336 euros el suministro de un molde de silicona a la empresa Alejandro Cabadas Álvarez que será empleado para crear nuevas esculturas, aunque por el momento no trascendió cuántas.Por otro lado, el gobierno aprobó el patrocinio de Gadisa para el Cocido para el período comprendido entre 2026 y 2029 a razón de 10.000 euros anuales. La firma Leche Río aporta 3.000 euros para un año. Y también se contrató el suministro de pines por 3.448 euros para la próxima edición.