«Hay padres que les hacen las mezclas para que sus hijos salgan de botellón»

-¿Le preguntaron mucho los estudiantes cruceños?

-Eran unos 70 u 80 chavales, pero te puedo asegurar que fue quizás de las veces que menos cuestiones me trasladaron. La experiencia me dice que al ser tantos alumnos participan menos. Cuando sucede al contrario es que los colectivos son muy pequeños y tienen mucha confianza entre ellos. Al ser tantos participan mucho menos de lo habitual.

-¿Los peligros del ocio nocturno han ido cambiando con los tiempos o se mantienen?

-Desde luego, cambiaron. Ten en cuenta que las características poblacionales y sociales también cambiaron, y con ello la operativa policial y la forma de salir. Además, cambia la normativa, las características de la población y todo lo demás. Es una evolución, como sucede con todo en la vida.

-¿Los jóvenes están ahora más o menos desprotegidos que en otras épocas anteriores?

-La normativa cambió sobre todo en lo referente a los menores de edad. Existe una del año 2010 que protege a los menores en relación al consumo de bebidas alcohólicas. Eso traducido a la operativa policial significa que se proteja un poquito más a través de las restricciones al consumo de alcohol por parte de menores. Eso supone un cambio muy grande. En tema de orden público también cambiaron lo que es el tema de las peleas. Actualmente, tiene unas características que no tenían con anterioridad. Igual con consecuencias más negativas en el sentido de las lesiones. En el consumo de alcohol o de drogas en relación a otros años es prácticamente lo mismo.

-¿Cuál diría que es el riesgo más infravalorado del ocio nocturno según su experiencia personal?

-Sin duda, los delitos contra la seguridad de tráfico. Es un tipo de delito en el que la sociedad tiende a empatizar con el infractor. Cuántas veces no hemos escuchado en conversaciones familiares que si vamos de cena o a salir de marcha, el único problema que tenemos como sociedad es que no me pille el control de alcoholemia o cómo hacer para evadir ese control. Cuando realmente eso no debería ser así como sociedad que somos. ¿Sabes quiénes no empatizan con estas situaciones? Las personas que en su vida particular vivieron una desgracia de ese tipo. Tú no le hables a una familia que perdió a un integrante en un accidente de tráfico que empatice con un conductor que se desplaza bajo la influencia de bebidas alcohólicas porque no lo va a hacer. Como sociedad tenemos que mejorar en ese sentido. No podemos empatizar con una infracción que al año genera muchas víctimas mortales.

-¿Qué mensaje le transmitiría a quienes salen de fiesta?

-Estas charlas tienen un componente de información porque a través de ella prevenir situaciones de riesgo como infracciones o cualquier tipo de riesgo que pueda conllevar un problema serio para tu integridad. Por lo tanto, lo primero es la información y que en estas charlas se puedan poner en el lugar del otro. Es decir, a través de la operativa policial que ellos vean con que nos encontramos nosotros para que esa información la trasladen a sus domicilios y de esa forma poder atajar desde frentes como el policial, educativo y familiar ciertas consecuencias que a veces son irreversibles.

-¿Qué papel juegan los padres?

-A veces son los padres los que cometen la infracción. Un caso habitual es que los padres hacen en casa las mezclas del botellón.

-¿Y cómo lo justifican?

-Cuando yo tengo este debate en este tipo de charlas me suelen decir que así saben lo que bebe su hijo. Yo les contesto que sí, alcohol, y creo que después de la charla queda perfectamente claro que no pueden consumir alcohol y usted como padre o madre le está facilitando e induciendo al consumo del alcohol. Es un ejemplo, pero muy ilustrativo de lo que hay.

-¿Prevenir o prohibir?

-Desde luego, prevenir. Información es prevención. Una forma de prevención es explicar las prohibiciones y los riesgos. La base fundamental de estas charlas es la información para a través de ella prevenir y, sobre todo, concienciar.

-¿Son distintos los riesgos en el rural que en una gran ciudad?

-Yo, en Santiago, apenas hago incidencia en los temas relacionados con la seguridad del tráfico. En los concellos donde el ocio nocturno está vinculado al uso del vehículo tienes que hacer especial énfasis.